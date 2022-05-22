Он агитировал персонал медучреждения поддержать захватчиков, призвал "сдавать" врагу выявленные позиции украинских защитников.

В Киеве в суд направлен обвинительный акт в отношении чиновника одной из столичных больниц, которого СБУ разоблачила на сотрудничестве с оккупантами.

Об этом сообщается на странице Службы безопасности Украины в Facebook.

"По данным следствия, он агитировал персонал медучреждения поддержать захватчиков, в том числе пищевыми продуктами, призвал "сдавать" врагу обнаруженные позиции украинских защитников в регионе. В случае оккупации Украины представители российских спецслужб обещали коллаборанту руководящую должность в Минздраве", - отмечается в сообщении.

Сейчас продолжаются мероприятия для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против Украины.

Как сообщал УНИАН, на Житомирщине Служба безопасности Украины предотвратила проникновение российской агентуры в ряды боевого подразделения Вооруженных сил Украины. Правоохранители задержали агента, который хотел призваться в боевое подразделение для разведывательно-подрывной деятельности в пользу оккупантов.

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