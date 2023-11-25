Ему сообщено о подозрении в незаконном обогащении, за что предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Правоохранители обнаружили у депутата Ривненского областного совета, который является также заместителем председателя Полесского лесного офиса ГСГП "Леса Украины", незадекларированные накопления на миллионы долларов. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Как отмечается, фигурант до февраля 2023 года занимал должность начальника Ривненского областного управления лесного и охотничьего хозяйства. Затем занял одну из руководящих должностей в созданном на его базе Полесском лесном офисе ГСГП "Леса Украины". Работая в исполнительной власти и органах местного самоуправления, он успел незаконно обогатиться на миллионы долларов.

В рамках открытого уголовного производства были проведены обыски в том числе в его доме и рабочем месте депутата и членов его семьи. Во время следственных действий обнаружено и изъято только наличными более 4 млн долларов США в разной валюте.

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Также правоохранители нашли три элитных автомобиля AUDI Q8, MERCEDES-BENZ GLE 350", BMW X5, драгоценности и дорогие часы, в частности элитной марки Рatek Philippe. Обнаружены золотые монеты, слитки золота, 2 пистолета, автомат Калашникова с 16 магазинами к нему с патронами.

Кроме того, депутат владел четырьмя земельными участками в городе Ривне, на которых осуществлял строительство коттеджей. Участки зарегистрированы на номинальных лиц, подконтрольных "избраннику".

Депутату сообщено о подозрении по статье незаконного обогащения (ст. 368-5 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Также в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направлено письмо о проведении мониторинга образа жизни фигуранта и его семьи.

В Офисе Генпрокурора сообщают, что депутата задержали.

В сообщениях не указана фамилия фигурнта, но как информируют СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, речь идет о депутате облсовета от партии "Сила и честь" 44-летнем Виталии Суховиче.

Другие новости о незаконном обогащении

Как сообщал УНИАН, активисты обратились в Национальное агентство по предотвращению коррупции относительно проверки достоверности информации в декларациях председателя Хозяйственного суда Киева Вадима Босого признаков незаконного обогащения и недостоверного декларирования. Ему вменяют фиктивный развод с женой, который позволил не указывать в декларации записанное на нее и ее родственников имущество, которым фактически пользовался босой совместно с "бывшей".

Речь идет о квартирах и автомобилях. Кроме того, в декларациях Босой не указывал и ребенка, который родился от якобы экс-жены через три года после "развода". Накануне повторных проверок, которые должны осуществить, Босой избегает общения с журналистами, утверждается в сюжете проекта расследований "Стоп коррупции".

Босой известен благодаря громким делам, таким как отсуждение двух миллиардов гривен у киевского метрополитена для российского олигарха Павла Фукса, а также фигурированием на "пленках судьи Вовка".

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