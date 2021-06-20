В Киеве возле ВДНХ легковушка влетела в МАФ после дорожно-транспортного происшествия.
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Авария при участии легковых автомобилей Skoda и Peugeot произошла в воскресенье утром, 20 июня, на проспекте Академика Глушкова.
Как рассказали пассажирки такси Skoda, водитель, двигаясь по Голосеевскому проспекту в сторону Теремков, якобы проехал на красный свет светофора и врезался в автомобиль Peugeot, который двигался навстречу. Автомобиль Skoda от удара отбросило в МАФ, а вторая машина осталась посреди дороги.
Водителей обоих автомобилей с травмами госпитализировали в больницу скорой помощи. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, все детали ДТП устанавливаются.
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