Водителей обоих автомобилей с травмами госпитализировали в больницу скорой помощи.

В Киеве возле ВДНХ легковушка влетела в МАФ после дорожно-транспортного происшествия.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Авария при участии легковых автомобилей Skoda и Peugeot произошла в воскресенье утром, 20 июня, на проспекте Академика Глушкова.

Как рассказали пассажирки такси Skoda, водитель, двигаясь по Голосеевскому проспекту в сторону Теремков, якобы проехал на красный свет светофора и врезался в автомобиль Peugeot, который двигался навстречу. Автомобиль Skoda от удара отбросило в МАФ, а вторая машина осталась посреди дороги.

Водителей обоих автомобилей с травмами госпитализировали в больницу скорой помощи. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, все детали ДТП устанавливаются.

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Автор: Денис Прядко