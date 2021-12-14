В центре столицы рядом с протестующими находятся несколько десятков правоохранителей.

Протестующие перекрыли движение по улице Грушевского на участке дороги возле Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, с самого утра сегодня в акции протеста ФОПов возле парламента принимает участие несколько сотен человек.

Охрана здания парламента весь день была усилена.

Сейчас подавляющее большинство митингующих перешло с площади Конституции на проезжую часть на ул. Грушевского.

Они держат флаги с названиями своих организаций и свистят в дудки.

В то же время плотная стена правоохранителей из нескольких десятков человек отгораживает митингующих от участка проезжей части, которая является поворотом с улицы Грушевского на улицу Шелковичную и наоборот.

Никаких активных действий митингующие не совершают. Однако они время от времени зажигают пиротехнические средства.

Читайте такжеУчастники акции ФЛП зажгли файеры под Радой (фото, видео)Напомним, 14 декабря народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко забросил в сессионный зал парламента кассовый аппарат и объяснил, что он выходил на улицу к митингующим, которые собрались перед парламентом и которые "борются против введения РРО" – регистраторов расчетных операций для физлиц-предпринимателей.

1 декабря 2020 года Верховная Рада приняла закон, предусматривающий отсрочку использования кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2022 года.

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Автор: Таня Поляковская