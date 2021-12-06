Повышенные штрафы не сработали, поэтому министерство готовит новые меры.

МВД хочет отправлять водителей в тюрьму, а гражданам разрешить самостоятельно фиксировать нарушителей. Идеи планируют воплотить в новом законопроекте.

Об этом шла речь в сюжете "2+2".

МВД хочет повысить эффективность системы выявления нарушений, сэкономив на установлении камер видеофиксации.

В частности, предлагается внедрить систему измерения скорости движения на аварийных участках.

"Это позволит не ставить много камер на дорогах, а ставить только две - на въезде и выезде с магистрали, измерять, не была ли превышена средняя разрешенная скорость", - объяснил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Читайте также"Мажорные" ДТП. Почему убийцам многое сходит с рукС той же целью документировать нарушения хотят разрешить простым гражданам. Если соответствующая идея будет поддержана парламентом, кто угодно сможет фиксировать нарушения ПДД на камеру и отправлять видео правоохранителям. Те в свою очередь должны будут привлечь нарушителей к ответственности.

Предлагается также внедрение системы штрафных баллов. Эти баллы правоохранители будут отнимать у нарушителей ПДД. Тех, кто нарушает регулярно, хотят направлять на повторный экзамен для проверки знаний ПДД.

Значительно усилить предлагают наказание за вождение после лишения прав. Тех, кто продолжил садиться за руль, несмотря на лишение водительского удостоверения за нарушение, хотят сажать за решетку. Геращенко акцентировал: повышение суммы штрафов с 51 гривны до более 20 тысяч не помогло решить эту проблему.

В настоящее время эти предложения министерства обсуждаются, готовый законопроект может быть подан в парламент до конца года.

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Автор: Анастасия Печенюк