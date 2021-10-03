Водители выясняли отношения прямо во время движения.

В сети появилось видео очередного инцидента на дороге в столице - мотоциклист и водитель пытались выяснить отношения прямо во время движения.

Запись опубликовал столичный Телеграм-канал KievMap. На ней видно завершение инцидента, когда мотоциклист пытается догнать водителя чтобы, вероятно, отомстить ему за какое-то действие. После неудачной попытки догнать справа, ему удается поравняться с машиной слева, однако в этот момент водитель замахнулся рукой в сторону оппонента.

Примечательно, что все это происходит на достаточно большой скорости, а впереди по дороге вовсе "летит" с включенной сиреной карета скорой помощи.

"Мото VS Авто. Классика!", - пишет автор публикации.

Чем завершился инцидент - не сообщается.

В комментариях мнения разделились примерно наполовину: кто-то возмутился поступком водителя, другие возражали и заявляли, что мотоциклист перед этим допустил нарушение правил дорожного движения.

Ранее в столице "проучили" водителя BMW за нарушение ПДД. До этого пьяная пара устроила "бои без правил" на проезжей части Крещатика и попала на видео.

Также в столице фура пыталась развернуться и застряла посреди дороги, заблокировав движение.

Автор: Юрий Годован