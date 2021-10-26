Заявку на ремонт подали давно.

В Киеве возле дома №21 по улице Новозабарской (Оболонский район) местные водители "намекнули" столичным властям на необходимость ремонта дороги.

Соответствующее фото появилось на странице "Киев оперативный" в Facebook.

Многочисленные ямы на дороге обвели светлой краской. Таким образом, "обрисованной" получилось едва ли не вся проезжая часть.

"Заявка на ремонт участка дороги была сделана давно, но ремонт так и не был проведен. Автовладельцы надеются, что хоть таким образом руководство ШЭУ увидит о существующей проблеме", - говорится в сообщении.

Читайте такжеРаботники Киевского зоопарка опозорились, заделав аппликацией лопнувшее стекло в вольере с медведями (фото)Автор публикации иронически добавляет, что если данный метод подействует на коммунальщиков и они проведут ремонт, тогда "половина города будет обрисована таким же образом". Судя по фото, дорогу не только давно не ремонтировали, но и длительное время не чистили от упавших листьев.

Как сообщал УНИАН, ранее киевский скульптор взялся ремонтировать асфальт "золотом" и поразил сеть.

До этого одну из ям на столичном Дарницком шоссе "назвали" именем мэра Виталия Кличко - в сети показали ее фото.

Автор: Юрий Годован