В Киеве после столкновения загорелись легковушка и грузовик. Водитель и пассажир легковушки погибли на месте.

На Житомирской трассе в Святошинском районе Киева столкнулись и загорелись грузовик и легковушка. На месте происшествия погибли водитель и пассажир «Фольксвагена», а также пешеход.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Как сообщается, личность пешехода сейчас устанавливают правоохранители. Водителя грузовика госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести, в том числе и с многочисленными ожогами.

По предварительной информации водитель грузовика «Даф» не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем «Фольксваген Пассат».

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Кроме этого, на проезжей части правоохранители обнаружили тело мужчины без признаков жизни, который вероятно пересекал дорогу в неустановленном месте. Полицейские устанавливают личность погибшего.

Следственным управлением полиции Киева начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

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Автор: Екатерина Лиманская