Их привлекали к осуществлению провокаций во время массовых мероприятий для расшатывания общественно-политической обстановки в Украине.

В Киеве нейтрализована криминальная группировка, которой руководил бывший народный депутат Украины-предатель Илья Кива и финансировали "координаторы" с ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Отмечается, что эта группировка функционировала как "силовая ячейка" "ОПЗЖ".

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Установлено, что "участники банды входили в общественное объединение" патриоты за жизнь", которое подконтрольно Кивы. Сам он находится в международном розыске за совершение особо тяжких преступлений, среди которых – государственная измена и посягательство на территориальную целостность Украины. До бегства Кивы в Россию эти "патриоты" выполняли его задачи по осуществлению провокаций во время массовых мероприятий для расшатывания общественно-политической ситуации в Украине.

"Также их привлекали к так называемой "физической поддержки и охраны публичных выступлений представителей прокремлевской партии, прежде всего в центре Киева. За участие в каждом из таких "акций" злоумышленники получали деньги от своих "координаторов" из "ОПЗЖ", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в состав группировки входило по меньшей мере 12 человек, причастных к криминальным кругам, а их организатор был "на прямой связи с Кивой, согласовывая свои действия, в том числе и после полномасштабного вторжения РФ", для коммуникации между собой они использовали анонимные мессенджеры.

В СБУ отмечают, что по замыслу экс-депутата, участники банды должны были остаться в Киеве для поддержки оккупантов в случае захвата региона.

"Однако после побега Кивы его приспешники решили организовать наркобизнес для получения дополнительных "прибылей". Установлено, что они наладили производство и сбыт оптовых партий амфетамина на Киевщине. Для этого оборудовали в собственных домовладениях две нарколаборатории. Своих клиентов подыскивали через личные связи и продавали "товар", используя разветвленную сеть дилеров", - рассказали в пресс-центре.

Во время обысков по местам проживания злоумышленников обнаружено огнестрельное оружие и патроны к нему, а также подготовленные к сбыту наркотики и психотропы, а также оборудование для их изготовления.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины планируется сообщить о подозрении организатору и участникам преступной группы и арест.

Побег Киви: что известно

Как сообщал УНИАН, Кива выехал из Украины до начала полномасштабного военного вторжения российских войск.

6 марта киви сообщили о подозрении в госизмене и публичных призывах к изменению границ территории Украины, 29 марта ему сообщили о еще одном подозрении – в пропаганде войны и призывах к насильственной смене власти.

12 марта в Государственном бюро расследований инициировали объявление Кивы в международный розыск.

15 марта парламент поддержал решение о лишении Киви статуса народного депутата по поданному им заявлению.

4 августа Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила Киви о подозрении в декларировании недостоверной информации. Ему инкриминируют внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2020 год, а именно в сокрытии от декларирования принадлежащего ему объекта недвижимого имущества в пгт. Козин Киевской области стоимостью более 4 млн грн.

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