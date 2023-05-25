Движение в направлении Киева было перекрыто.

В Киевской области, на автодороге Харьков – Киев, взорвался бензовоз, в результате чего его водитель погиб, а на месте происшествия произошел значительный пожар.

"В результате взрыва бензовоза погиб водитель. Трагедия произошла около 12 часов по автодороге Харьков - Киев, возле населенного пункта Бзов, что в Броварском районе Киевщины", - сообщил в своем Telegram-канале руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов.

Небитов рассказал, что во время движения автомобиль потерял курсовую устойчивость и съехал в кювет, а затем произошло возгорание.

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В то же время в Telegram-канале Патрульной полиции Украины отмечается, что дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика произошло на 63 км автодороги М-03 Киев - Харьков - Довжанский в направлении Киева.

"Сейчас движение в направлении города Киева перекрыто. Организовано реверсивное движение. Патрульные обеспечивают охрану места происшествия, регулируют дорожное движение и направляют транспортные средства в объезд через город Березань", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работают спасатели, чтобы локализовать пожар.

Впоследствии Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале сообщила, что возгорание бензовоза было ликвидировано.

"Бензовоз съехал в кювет, где произошло возгорание 15-кубовой емкости с бензином... Причина пожара устанавливается", - отметили в ГСЧС.

ДТП в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, на днях в Одесской области на международной трассе на румынский Бухарест было заблокировано движение из-за опрокидывания фуры. Речь идет об автомобильной дороге М-15 Одесса-Рени (на Бухарест).

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Кроме того в Одесской области произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие, в результате которой получили травмы шесть человек, в том числе 3-летний ребенок.

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