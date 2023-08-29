Народный избранник требовал у предпринимателя 221 тысячу долларов за предоставление в аренду государственной земли.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения нардепу Анатолию Гунько, который подозревается в получении взятки.

Сегодня суд поддержал позицию прокуроров и отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Гунько на избранную ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 30 млн грн, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

В САП напомнили, что нардеп использовал свои полномочия для предоставления частному предприятию земельных участков общей площадью 1700 га, принадлежащих госпредприятию академии аграрных наук.

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За такие услуги нардеп попросил от предпринимателя "вознаграждение" в 221 тыс. долларов - из расчета 130 долларов за гектар государственной земли.

Гунько задержали из-за коррупции в начале августа

Как сообщал УНИАН, Гунько вместе с двумя сообщниками задержали 8 августа. Нардепа разоблачили во время получения первого транша взятки в 85 тысяч долларов за передачу в аренду государственной земли, которая принадлежала Национальной академии аграрных наук. На следующий день Гуньку объявили о подозрении во взяточничестве.

Еще через день Высший антикоррупционный суд взял нардепа под стражу с альтернативой залога в размере 30 миллионов гривен. Впоследствии Гунька исключили из фракции "Слуга народа".

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