Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения нардепу Анатолию Гунько, который подозревается в получении взятки.
Сегодня суд поддержал позицию прокуроров и отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Гунько на избранную ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 30 млн грн, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.
В САП напомнили, что нардеп использовал свои полномочия для предоставления частному предприятию земельных участков общей площадью 1700 га, принадлежащих госпредприятию академии аграрных наук.
За такие услуги нардеп попросил от предпринимателя "вознаграждение" в 221 тыс. долларов - из расчета 130 долларов за гектар государственной земли.
Гунько задержали из-за коррупции в начале августа
Как сообщал УНИАН, Гунько вместе с двумя сообщниками задержали 8 августа. Нардепа разоблачили во время получения первого транша взятки в 85 тысяч долларов за передачу в аренду государственной земли, которая принадлежала Национальной академии аграрных наук. На следующий день Гуньку объявили о подозрении во взяточничестве.
Еще через день Высший антикоррупционный суд взял нардепа под стражу с альтернативой залога в размере 30 миллионов гривен. Впоследствии Гунька исключили из фракции "Слуга народа".