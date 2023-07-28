Нардепу избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

Нардеп IX созыва Юрий Аристов сегодня, 28 июля, получил меру пресечения от Печерского районного суда города Киева в виде личного обязательства.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований. При этом в тесте сообщения фамилия Аристова не называется, но понятно из текста, о ком идет речь. Согласно законодательству, личное обязательство предусматривает, что подозреваемый должен, в частности, прибывать к определенному должностному лицу с установленной периодичностью; не отлучаться из населенного пункта без разрешения следователя, прокурора или суда; воздерживаться от общения с любым лицом, определенным следственным судьей, судом, не посещать места, определенные следственным судьей или судом; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину; носить электронное средство контроля.

В ГБР отмечают, что народный депутат (на сегодня парламент уже проголосовал за прекращение депутатских полномочий Аристова - УНИАН) подозревается во внесении должностным лицом ложных сведений в официальные документы для организации элитного отдыха на островах в Индийском океане.

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При этом напомнили, что 27 июля Аристову генеральный прокурор сообщил ему о подозрении по ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Работники ГБР установили, что народный избранник внес в официальные документы заведомо недостоверные сведения насчет срока его пребывания за границей, цели командировки, страны пребывания и времени возвращения в Украину.

Отмечается, что это было сделано для организации отдыха нардепа с семьей в одном из фешенебельных отелей в Мальдивской Республике. ГБР расследует законность этого "визита" народного депутата на Мальдивы во время войны. Следователи Бюро выясняют, каким образом народный депутат Украины смог оказаться на курортном отдыхе, несмотря на запрет на выезд должностным лицам за границу.

Следственные органы установили, что в середине июля 2023 года депутат находился в одном из отелей частного острова Итхаафуши на Мальдивах. С женщиной и детьми он до 22 июля отдыхал в гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives.

Следствие подтвердило, что в период с 5 июня по 22 июля 2023 года депутат находился за пределами Украины. Депутат согласно документам выехал на три дня в Польшу на основании служебной командировки для углубления двустороннего сотрудничества нашего государства с правительством Литовской Республики.

10 июля 2023 года, находясь за границей, депутат дистанционно открыл больничный в одном из частных медицинских учреждений Киева до 19 июля 2023 включительно. При этом, в электронную систему здравоохранения были вероятно внесены недостоверные сведения, поскольку медицинское освидетельствование фактически не осуществлялось.

Юрий Аристов наказан за поездку на Мальдивы - что надо знать

Как сообщал УНИАН, 27 июля Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины Юрия Аристова. Он сам написал заявление. За такое решение проголосовало 320 народных депутатов Украины.

Юрий Аристов, несмотря на запрет для чиновников на выезд за границу, во время войны уехал отдыхать на острова в Индийском океане. 26 июля было начато генеральным прокурором уголовное производство по факту законности выезда народного депутата Аристова за границу. В Службе безопасности Украины сообщали, что вместе с Госбюро расследований провели у него обыски.

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