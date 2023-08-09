Парламентария вместе с двумя сообщниками задержали во время получения 85 тысяч долларов взятки.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о подозрении во взяточничестве уличенному на получении неправомерной выгоды народному депутату от "Слуги народа" Анатолию Гунько.

"Сообщили о подозрении действующему нардепу, уличенному вместе с двумя пособниками на получении 85 тысяч долларов неправомерной выгоды", – сообщили в Национальном антикоррупционном бюро.

Отмечается, что преступление квалифицировали по ч. 4 ст. 368 УК Украины. Согласно Уголовному кодексу, нардепу грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

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Дело Анатолия Гунько

Гунько вместе с двумя сообщниками задержали 8 августа. По данным правоохранителей, депутат предложил предпринимателю получить землю под обработку. Эта земля принадлежит государству и находится в сфере управления Национальной академии аграрных наук.

Свои "услуги" Гунько оценил в расчете 130 долларов/1 га земли. Его поймали "на горячем" – во время получения первого транша взятки в 85 тысяч долларов.

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