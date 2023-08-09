Мера пресечения ему избрана с альтернативой внесения 30 млн грн залога.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей народному депутату Анатолию Гунько, который подозревается во взяточничестве.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Отмечается, что следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 30 млн грн залога народному депутату, которого накануне разоблачили на получении неправомерной выгоды за предоставление частному предпринимателю в аренду государственных земель.

"Во исполнение решения суда подозреваемый взят под стражу в зале суда", – говорится в сообщении.

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В САП также отметили, что прокурор во время судебного заседания настаивал на применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме более 50 млн грн.

Как отметил судья во время заседания, срок действия постановления о содержании под стражей – до 7 октября включительно.

НАБУ обнародовало важные видеозаписи

Ранее НАБУ обнародовало видеозаписи переговоров участников о передаче в аренду госземель. Как отметили в Бюро, народный депутат сообщает о том, что фактически может обеспечить контроль над государственными предприятиями опытными хозяйствами Национальной академии аграрных наук Украины.

На видеозаписи, датированной 10 июля, зафиксировано общение депутата, заявителя и доверенного лица нардепа.

Как отметили в НАБУ, депутат сообщил, что для контроля за ГП и земельной обработкой нужно предоставить неправомерную выгоду ему и правоохранительным органам – 130-150 долларов США за один гектар в зависимости от региона.

Кроме того, депутат отмечает, что может обеспечить назначение подконтрольного директора ГП. "Директор нужен. Конечно… У нас там депутат Саня…, он даст человека, а вы там с ним работайте", – говорит парламентарий.

Среди прочего депутат сообщает, что авансовый платеж неправомерной выгоды будет составлять 50 долларов США за один гектар земли. Он также отмечает: "Сейчас силовикам дам, чтобы сразу они там меньше бегали".

Также депутат рассказывает о распределении средств между президентом НААН, правоохранительными органами и руководством исполнительной власти в Ровенской области.

Дело нардепа Гунько

8 августа Гунько задержали вместе с двумя сообщниками. По данным правоохранителей, депутат предложил предпринимателю получить землю под обработку. Эта земля принадлежит государству и находится в сфере управления Национальной академии аграрных наук.

Свои "услуги" Гунько оценил в расчете 130 долларов/1 га земли. Его разоблачили "на горячем" – во время получения первого транша взятки в 85 тыс. долларов.

9 августа, НАБУ и САП объявили о подозрении во взяточничестве уличенному на получении неправомерной выгоды Гуньку.

Преступление квалифицировали по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Согласно УК, нардепу грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

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