В Киеве сообщено о подозрении мужчинам, избившим водителя трамвая в ответ на просьбу надеть маски

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

В Киеве сообщили о подозрении троим мужчинам, которые избили водителя трамвая в ответ на его просьбу надеть защитные маски.

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, инцидент произошел вечером 3 июня на трамвайной остановке на улице Курнатовского в Днепровском районе столицы.

Группа мужчин пыталась пройти в салон трамвая без защитных масок. В ответ на замечание водителя и его просьбу надеть маски мужчины отреагировали агрессивно - они стали избивать водителя, пока их не остановили прохожие.

По результатам следственных действий правоохранителям удалось установить личности нападавших. Ими оказались местные жители 1981, 1983 и 1984 голов рождения.

Злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса ("хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью и исключительным цинизмом, совершенное группой лиц").

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Следствие в уголовном производстве осуществляет Днепровское управление полиции.

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