В Киеве мужчина во время семейной ссоры ногами избил 4-летнюю девочку

Мужчина во время семейной ссоры бил девочку ногами.

В Киеве будут судить 41-летнего мужчину, который жестоко избил 4-летнюю дочь своей сожительницы.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева, досудебным расследованием установлено, что мужчина во время семейной ссоры умышленно нанес девочке многочисленные удары ногами по различным частям тела. Ребенок получил тяжкие телесные повреждения.

Обвинительный акт по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса ("умышленное тяжкое телесное повреждение") направлен в Соломенский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

Злоумышленнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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