Силы противоракетной обороны перехватили пять из шести выпущенных ракет, информации о пострадавших нет.

Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за пуск шести ракет по аэропорту Кабула 30 августа.

Как пишет "Радио Свобода", по сообщению портала Nasher News в Telegram, во время атаки было выпущено шесть ракет "Катюша".

Официальные представители США заявили, что силы противоракетной обороны перехватили пять ракет, выпущенных по аэропорту. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что несмотря на ракетный обстрел, самолеты США продолжили эвакуационные рейсы.

Во время возглавляемой США операции по воздушной эвакуации вывезено из Афганистана более 117 тысяч афганцев и иностранных граждан с тех пор, как власть в стране захватили талибы.

Накануне 31 августа, когда президент США Джо Байден установил дедлайн для вывода войск, Соединенные Штаты сфокусировались на вывозе американских войск и дипломатов.

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Взрывы в Кабуле: детали

Серия взрывов произошла 26 августа у аэропорта Кабула. По последним данным, в результате взрывов погибли 169 человек. Среди них - 13 военнослужащих США.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Президент США Джо Байден заявил, что американские военные продолжат эвакуацию из Афганистана, а также примут меры в отношении причастных ко взрыву.

29 августа американский беспилотник нанес авиаудар по автомобилю, которым управлял смертник, планировавший устроить теракт в аэропорту афганской столицы.

Автор: Инна Андалицкая