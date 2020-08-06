В Киеве пьяный юноша упал на рельсы метро
17:44, 06 августа 2020Происшествия
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Парень отделался незначительными травмами и отказался от госпитализации.
В столичном метро мужчина упал на рельсы / фото УНИАН
На станции «Выставочный центр» киевского метро нетрезвый парень упал на рельсы, однако избежал серьезных травм.
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Об этом сообщается в Facebook Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева. Юноша отделался незначительными травмами и отказался от госпитализации.
Отмечается, что врачи экстренной помощи практически ежедневно сталкиваются со случаями, когда люди в состоянии алкогольного опьянения создают проблемы и себе и окружающим.
5 августа в центральную диспетчерскую центра ЭМП и МК города Киева обратились за помощью 1629 граждан. Выполнено 1136 экстренных вызовов.
Ранее в Киеве задержали "минера" станции метро "Вокзальная".
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