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В Киеве пьяный юноша упал на рельсы метро

17:44, 06 августа 2020
Происшествия
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В столичном метро мужчина упал на рельсы / фото УНИАН

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Об этом сообщается в Facebook Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева. Юноша отделался незначительными травмами и отказался от госпитализации.

Отмечается, что врачи экстренной помощи практически ежедневно сталкиваются со случаями, когда люди в состоянии алкогольного опьянения создают проблемы и себе и окружающим.

5 августа в центральную диспетчерскую центра ЭМП и МК города Киева обратились за помощью 1629 граждан. Выполнено 1136 экстренных вызовов.

Ранее в Киеве задержали "минера" станции метро "Вокзальная".

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