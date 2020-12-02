Водитель - очевидец "гонки" решил помочь полицейским и собственным транспортом заблокировал нарушителю выезд.

В Киеве патрульные составили протокол на водителя Renault, который решил устроить с ними «гонки» на встречной полосе. Когда авто остановили, мужчина пересел на пассажирское сиденье и утверждал, что он пассажир, хотя в салоне больше никого не было.

Об этом сообщается в Telegram Патрульной полиции Киева.

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Отмечается, что вечером 1 декабря патрульные ехали на помощь коллегам, которые находились на масштабном ДТП. Автопатрулю пришлось включить спецсигналы и выехать на встречную полосу. Однако там служебный автомобиль внезапно опередил Renault.

Патрульные подавали водителю сигнал об остановке, но водитель начал убегать и устраивать на дороге опасные маневры. Патрульные поехали за Renault на АЗС. Водитель — очевидец гонки решил помочь полицейским и собственным транспортом заблокировал нарушителю выезд.

"После остановки беглец переместился на пассажирское сиденье и настаивал, что не управлял транспортом, несмотря на то, что находился в салоне один. Патрульные заметили у водителя признаки алкогольного опьянения, но от освидетельствования мужчина отказался», - говорится в сообщении.

На водителя составили протокол по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП и постановление за нарушение ПДД.

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Автор: Дмитрий Захаров