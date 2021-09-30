Сейчас ребенок находится под наблюдением инспекторов ювенальной превенции.

В столице нетрезвая женщина покинула малолетнего сына на случайную прохожую, которая пыталась им помочь.

Об этом сообщает пресс-служба патрульных города Киева.

Женщина сразу позвонила в полицию со словами: "Нетрезвая мать спит на улице, а рядом плачет ее сын". Пока заявительница успокаивала мальчика, взрослая ушла.

Пьяной матери на месте происшествия, когда приехали патрульные, уже не было.

Читайте такжеВ Херсоне отец проломил голову сыну, которому не было и года"Патрульные взялись обследовать прилегающие территории и вскоре обнаружили мать мальчика. Женщина вела себя агрессивно, ругалась и кричала. Инспекторы задержали ее и вместе с сыном доставили в Оболонское управление полиции, куда вызвали ювенальную превенцию", – говорится в сообщении.

На женщину составили протокол по ч. 1 ст. 184 (уклонение от исполнения обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни ребенка) и постановление по ч. 1 ст. 178 (появление в общественных местах в пьяном виде) КУоАП.

Полицейские ювенальной превенции приняли решение об изъятии ребенка из семьи. Мальчика патрульные отвезли в больничное учреждение, где его осмотрели врачи.

Сейчас ребенок находится под наблюдением инспекторов ювенальной превенции.

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Автор: Виолетта Орлова