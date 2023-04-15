Всё произошло во время нелегальных уличных гонок, посмотреть которые собралось много молодых людей.

Во французском городе Бордо во время уличных гонок автомобиль на большой скорости врезался в толпу зрителей. Пострадали не менее шести человек, пишет France Bleu.

Инцидент произошел поздно вечером в пятницу, когда молодежь устроила нелегальные гонки на улицах Бордо. Один из участников соревнования не справился с управлением на повороте, и авто на высокой скорости влетело в толпу зрителей.

По данным спасателей, из шести пострадавших наиболее серьезные травмы получили двое 18-летних зрителей – парень и девушка. С тяжелыми травмами ног их доставили в больницу.

Видео дня

Водитель автомобиля и трое его пассажиров были арестованы. Утверждается, что их задержали очевидцы еще до приезда полиции.

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Ситуация во Франции

Инцидент в Бордо вряд ли вызовет общественный резонанс, поскольку сейчас все внимание французов приковано к скандальной пенсионной реформе. На днях правительство окончательно утвердило, а президент Макрон подписал закон, которым пенсионный возраст в стране поднят до 64 лет.

В этой связи Францию накрыла очередная волна уличных протестов. Ими охвачены все крупнейшие города страны. Причем граждане не стесняются жестко выражать свое недовольство. К примеру, в одном из городов протестующие сожгли полицейский участок.

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