В Киеве произошел пожар в здании Голосеевского ЗАГСа (видео)
17:54, 30 июля 2020Происшествия
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Возгорание произошло в щитке электросетей.
Горел Голосеевский ЗАГС / фото Столичный регион
В Киеве произошел пожар в здании Голосеевского ЗАГСа. Прием граждан приостановлен на неопределенный срок.
Об этом сообщает "Столичный регион".
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По предварительным данным, возгорание произошло в щитке электросетей. На месте работают спасатели.
Детали происшествия выясняются.
Как сообщал УНИАН, 27 июля в админздания на Крещатике произошел пожар.
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