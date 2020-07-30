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В Киеве произошел пожар в здании Голосеевского ЗАГСа (видео)

17:54, 30 июля 2020
Происшествия
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Горел Голосеевский ЗАГС / фото Столичный регион

Об этом сообщает "Столичный регион".

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По предварительным данным, возгорание произошло в щитке электросетей. На месте работают спасатели.

Детали происшествия выясняются.

Как сообщал УНИАН, 27 июля в админздания на Крещатике произошел пожар.

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