В админздании на Крещатике произошел пожар (фото)

Возгорание возникло в серверной. Жертв и пострадавших нет.

В Киеве спасатели ликвидировали пожар в административном здании на ул. Крещатик, 12.

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Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в г. Киеве, сообщение о пожаре поступило в 8:26.

На месте пожарные установили, что возгорание, которое сопровождалось сильным задымлением, возникло в серверной на втором этаже шестиэтажного здания. В 8:53 возгорание ликвидировали.

Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

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