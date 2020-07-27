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В админздании на Крещатике произошел пожар (фото)

11:01, 27 июля 2020
Происшествия
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Причина пожара сейчас устанавливается / фото ГСЧС

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Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в г. Киеве, сообщение о пожаре поступило в 8:26.

На месте пожарные установили, что возгорание, которое сопровождалось сильным задымлением, возникло в серверной на втором этаже шестиэтажного здания. В 8:53 возгорание ликвидировали.

Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

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