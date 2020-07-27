В админздании на Крещатике произошел пожар (фото)
11:01, 27 июля 2020Происшествия
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Возгорание возникло в серверной. Жертв и пострадавших нет.
Причина пожара сейчас устанавливается / фото ГСЧС
В Киеве спасатели ликвидировали пожар в административном здании на ул. Крещатик, 12.
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Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в г. Киеве, сообщение о пожаре поступило в 8:26.
На месте пожарные установили, что возгорание, которое сопровождалось сильным задымлением, возникло в серверной на втором этаже шестиэтажного здания. В 8:53 возгорание ликвидировали.
Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.
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