Как утверждает ведущий стрима, активисты задержали одного из "бригадиров" титушек.

На Тверском тупике в Киеве собрались активисты «Нацкорпуса» - они утверждают, что блокируют вооруженных титушек – «боевиков Кивы-Медведчука».

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Об этом сообщается в Telegram-канале «Нацкорпуса». Активисты ведут стрим с места событий. Участники стоят под забором, на месте дежурят правоохранители.

Как утверждает ведущий стрима, активисты задержали одного из «бригадиров» титушек.

В "Нацкорпусе" отмечают, что из-за забора "базы" в них летели файеры и арматура.

В настоящий момент полиция организовано выводит людей с огороженной территории.

В "Нацкорпусе" утверждают, что титушек свезли в Киев для участия в акциях против блокирования телеканалов Медведчука.

Блокировка каналов Медведчука

Как сообщал УНИАН, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Тараса Козака и 8 компаний, которые являются основателями телеканалов» 112 Украина«,» ZIK «и»NewsOne".

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

Указанные телеканалы продолжат вещание на платформе YouTube.

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Автор: Дмитрий Захаров