Вражеские боевики хотели ударить беспилотниками по оборонительным объектам Киевщины.

Контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала в Киеве "расконсервированную" агентурно-боевую группу российской ФСБ. В ее состав входило три человека, которые готовили серию мощных взрывов на украинских объектах военного управления, сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что среди приоритетных "целей" группы были подразделения Генштаба ВСУ и Минобороны, а также их запасные командные пункты. Для совершения диверсий вражеские агенты планировали применить до 10 дронов, которые они специально оборудовали самодельными взрывными устройствами.

"Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали всех участников российской группы, когда они приступили к активной фазе подготовки диверсий", - говорится в сообщении.

По данным следствия, российская ФСБ сформировала вражескую группу еще в 2018 году. В ее состав вошли три человека (жители Киева и Чернигова), которые после вербовки были переведены в режим "ожидания" до начала полномасштабного вторжения РФ. Весной этого года фигуранты начали отслеживать места базирования подразделений Сил обороны на территории столичного региона.

Отмечается, что каждый из участников группы имел свою "специализацию". Так, один из них изготавливал самодельные взрывные устройства, другой - отвечал за переоборудование "гражданских" беспилотников в ударные дроны. Лаборатории для изготовления взрывчатки и "модернизации" беспилотников члены группы обустроили у себя дома.

Еще одна вражеская приспешница непосредственно управляла дронами. Для получения соответствующих навыков в марте этого года на Киевщине женщина прошла курсы по подготовке операторов БПЛА.

На основании собранных доказательств вражеским приспешникам сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Сейчас они находятся под стражей. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

В Донецкой области нейтрализовали группу агентов ФСБ - что планировал враг

Как сообщал УНИАН, недавно в Донецкой области правоохранители нейтрализовали еще одну агентурную группу ФСБ. Российские приспешники разведывали места дислокации и передвижения подразделений ВСУ, которые задействованы в боях на Авдеевском направлении. В частности, вражеские агенты пытались выявить огневые позиции украинской артиллерии и маршруты движения тяжелой бронетехники Сил обороны, в том числе танков Abrams.

Кроме того, на Закарпатье СБУ разоблачила местного предпринимателя, который помогал России производить высокотехнологичное оборудование для военных кораблей. Речь идет о поставках огнеупорного сырья, которое необходимо для выплавки стали и ее дальнейшего применения для производства радиолокационных комплексов для судов российского флота.

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