Речь идет о майоре сил специальных операций Минобороны РФ - он связан с терактом в Станице Луганской в 2015 году и с Путиным.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому спецслужбисту, который готовил теракт в киевском метро. Он известен украинцам историей о теракте на Станице Луганской в 2015 году.

Как отмечается в сообщении на сайте СБУ, Служба собрала масштабную доказательную базу на засекреченного российского спецслужбиста, который планировал теракт в центре Киева в 2014 году и организовал взрыв "банки с медом" на блокпосту Вооруженных сил Украины вблизи Луганска.

"Фигурантом является майор Константин Маслянко с позывным "Мексиканец" - кадровый сотрудник одной из самых секретных российских спецслужб - сил специальных операций Минобороны РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в начале Антитеррористической операции на востоке Украины он прибыл во временно оккупированный Луганск для формирования диверсионно-разведывательных групп и их дальнейшего использования против Украины.

Было установлено, что мужчина действовал под руководством командующего сил спецопераций России Валерия Флюстикова и экс-охранника президента России Владимира Путина Алексея Дюмина, который тогда был командиром спецназа российского ГРУ.

"Именно по их указанию Маслянко завербовал жительницу Луганска, которая должна была совершить подрыв в центре Киева. Для его подготовки фигурант снарядил женщину взрывным устройством, отработал легенду и организовал ее выезд в столицу нашего государства", - рассказали в СБУ.

Впрочем, сотрудники службы своевременно разоблачили террористку и задержали ее в конце 2014 года вблизи станции метро в Киеве, где она пыталась оставить сумку с 3 кг тротила и электродетонатором.

Кроме того, была установлена причастность подразделения "Мексиканца" к организации теракта в Станице Луганской в январе 2015 года. Для этого был завербован местный житель, который принес на блокпост ВСУ трехлитровую банку с медом, в которой была взрывчатка.

"Тогда в результате подрыва погиб украинских военный, еще двое были ранены. Впоследствии сотрудники Службы безопасности задержали исполнителя теракта и собрали достаточную доказательную базу, чтобы он получил реальный срок заключения", - напомнили в Службе.

По имеющимся данным, после начала полномасштабного вторжения России в Украину "Мексиканца" также привлекли к разведывательно-подрывной деятельности против Украины и он находится на временно оккупированной ее части, на востоке нашего государства.

Так, на основании собранных доказательств, следователи СБУ сообщили Маслянке о подозрении по ч. 3 ст. 15 и ч. 2 ст. 258 (законченное покушение на совершение теракта по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение и передача взрывного устройства) Уголовного кодекса Украины.

Мужчина находится на неподконтрольной Украине территории, поэтому продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности за преступления против Украины.

В Украине вынесли приговор агенту РФ, который притворялся волонтером

Как сообщал УНИАН, недавно реальный срок заключения в 15 лет получил еще участник агентурной сети Главного управления Генштаба ВС России (известного как ГРУ), которое было нейтрализовано в Днепре. Его задержали летом в результате многоэтапной спецоперации.

Для маскировки разведывательно-подрывной деятельности он использовал свой статус соучредителя местного волонтерского фонда. Прежде всего его интересовала информация о видах и ориентировочном количестве вооружений ВСУ, которое переправляют железнодорожным сообщением на передовую. Для этого агент наблюдал за перемещением эшелонов украинских войск из офиса волонтерской организации, который находился вблизи путей. Полученную информацию он передавал российской военной разведке.

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