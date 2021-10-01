В течение сентября 60 раз пассажиры метро в Киеве останавливали эскалаторы ручкой "Стоп" без необходимости.

В течение сентября эскалаторы столичного метро останавливались 580 раз по разным причинам.

В частности, это случалось из-за попадания в механизмы посторонних предметов от пассажиров, среди которых - женские каблуки, ремень, шнурок, шарф и бананы, рассказали в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".

Читайте такжеВ метро Киева пассажиры подрались прямо на эскалаторе (видео)

Также, 60 раз пассажиры останавливали эскалаторы ручкой "Стоп" без необходимости.

"257 раз остановки осуществлялись работниками с целью предотвращения травмирования пассажиров. Кроме того, 183 раза эскалаторы останавливались из-за попадания посторонних предметов: в частности, женских каблуков, ремня, шнурка, шарфа и бананов", - говорится в сообщении.

В метрополитене отметили, что в осенне-зимний период самой частой причиной остановки эскалаторов является длинная одежда пассажиров, поэтому ее стоит придерживать.

Отметим, что резкая остановка эскалатора может привести к падению и травмированию как себя, так и других пассажиров, поэтому стоит придерживаться ряда правил, чтобы это предотвратить.

Правила пользования эскалатором

держаться за поручень;

не заступать за ограничительную линию;

не сидеть на ступенях;

не бегать;

держать детей за руку;

поддерживать полы длинной одежды.

Также в столичной подземке напомнили, что сейчас на станциях ("Лукьяновская" и "Олимпийская") продолжаются капитальные ремонты эскалаторов, из-за чего в часы пик возможны задержки и скопления людей.

Как сообщал УНИАН, ранее в киевском метрополитене компания подростков устроила беспорядок в вагоне: обливались молоком ради ролика для соцсетей. Один из пассажиров сделал им замечание, после чего пнул парня ногой.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Александр Топчий