В подземке один из злоумышленников упал с сигаретой в вагоне.

В метро Киева малолетние злоумышленники курили в вагоне поезда, танцевали с сигаретами и снимали друг друга на видео.

Один из злоумышленников упал в вагоне с сигаретой, свидетельствует видео, которое опубликовал Telegram-канал "Киев Сейчас".

"Герои" ролика – два парня. У одного из них даже была медицинская маска, правда, не на лице, а на бороде.

Возможно, малолетние находились в состоянии опьянения – парней сильно бросало по вагону, и один сказал другому: "Алкаш".

Стоит отметить, что в вагонах метро нельзя курить.

В коммунальном предприятии "Киевский метрополитен" рассказали, что сообщат об инциденте правоохранителям, пишет "Сегодня".

Читайте такжеВ киевском метро женщина устроила "попойку" и попала на видео"Информация будет передана управлению полиции в метрополитене. Обычно такие выходки устраивают несовершеннолетние, но их крутизна продолжается до вызова родителей в полицию", – сказала замначальника подземки Наталья Макогон.

Напомним, в конце августа стало известно, что в киевском метро в одном из вагонов поезда пьяные малолетние делали надписи на дверях. У злоумышленников было пиво. Малолетние находились в метро без масок.

В вагоне были пассажиры, однако они делали вид, что не видели, как злоумышленники портят вагон.

Автор: Екатерина Присяжнюк