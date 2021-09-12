В столице правоохранители пытались поймать мужчину на иномарке, который без веской причины начал скрываться, выяснили журналисты.

В ночь на воскресенье, 12 сентября, в центре Киева – на бульваре Леси Украинки, водитель на BMW выехал на полосу, предназначенную для общественного транспорта.

Патрульные полицейские решили остановить иномарку. Водитель начал убегать от правоохранителей, говорится в Telegram-канале "Киев Оперативный".

Иномарка повернула на ул. Академика Филатова, а там на большой скорости налетела сразу на трех лежачих полицейских и почти "потеряла" колесо.

"…Так он (водитель – Ред.) доехал до Дружбы Народов, где его уже ждали правоохранители", – говорится в сообщении.

За рулем BMW оказался мужчина, 1996 года рождения.

"Почему убегал водитель… непонятно – может, пытался таким образом произвести впечатление на свою спутницу?" – поставили вопрос на канале.

Напомним, в Украине предусмотрена уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения – это ст. 286 Уголовного кодекса. Максимальное наказание за такое правонарушение – десять лет лишения свободы и запрет на вождение личного транспорта сроком до трех лет.

Ранее в Киеве произошло курьезное ДТП – в Голосеевском районе в ночь на 12 сентября водитель такси вез пассажирку, уснул и угодил в аварию. Машина такси перевернулась на свою крышу, обошлось без жертв.

Вас могут заинтересовать такие новости:

Автор: Екатерина Присяжнюк