В патрульной полиции Киева опубликовали видео и рассказали подробности жуткого ДТП на Кольцевой дороге в Святошинском районе, в результате которого погибли два человека и еще двое пострадали.
Читайте такжеВ Харькове внедорожник сбил насмерть беременную на переходе - СМИ (видео 18+)Запись появилась на странице полиции в Facebook.
«Предварительно, автомобиль Hyundai Sonata во время совершения маневра въехал в Hyundai Elantra, после чего продолжил движение на тротуар и совершил наезд на пешеходов», – говорится в сообщении.
В полиции добавили, что ДТП пострадало четыре человека – двое пострадавших и двое погибших, обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!
Смертельное ДТП в Киеве: что известно
Сообщалось, что аварию совершил таксист Uber, именно его авто вылетело на остановку транспорта и врезалось в киоск.
По данным полиции, тест драгера на месте трагедии не показал наличие алкоголя в крови водителя.
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