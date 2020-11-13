Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

В патрульной полиции Киева опубликовали видео и рассказали подробности жуткого ДТП на Кольцевой дороге в Святошинском районе, в результате которого погибли два человека и еще двое пострадали.

Читайте такжеВ Харькове внедорожник сбил насмерть беременную на переходе - СМИ (видео 18+)Запись появилась на странице полиции в Facebook.

«Предварительно, автомобиль Hyundai Sonata во время совершения маневра въехал в Hyundai Elantra, после чего продолжил движение на тротуар и совершил наезд на пешеходов», – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что ДТП пострадало четыре человека – двое пострадавших и двое погибших, обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!

Смертельное ДТП в Киеве: что известно

Сообщалось, что аварию совершил таксист Uber, именно его авто вылетело на остановку транспорта и врезалось в киоск.

По данным полиции, тест драгера на месте трагедии не показал наличие алкоголя в крови водителя.

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Автор: Катерина Шварц