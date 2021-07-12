Чудом обошлось без пострадавших.

В Киеве произошло новое ЧП в подземном переходе, в этот раз - на Оболони.

Как сообщает "Киев Оперативный", в переходе обвалился потолок.

"Безопасные" подземные переходы. Сегодня около 6:00 в подземном переходе на Героев Днепра сверху отвалился кусок потолка", - говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал - во время обвала там не было прохожих.

В комментариях киевляне уточнили, что в подобном состоянии находятся и другие подземные пешеходные переходы в столице.

Как сообщал УНИАН, 22 января, в так называемой "трубе" - подземном переходе на Майдане Незалежности - обвалился потолок.

В другом случае в Киеве начали разрушаться ступеньки в подземном переходе под проспектом Степана Бандеры. Однако коммунальщики не спешат ремонтировать их. Аварийное место лишь оградили ограничительным забором.

Также в сети показали, как выглядит подземный переход на столичном Подоле - старинном районе, популярном у туристов. Судя по кадрам, он находится в ужасном состоянии и может в любое время начать разрушаться.

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Автор: Юрий Годован