Почему так произошло, в данный момент неизвестно.

В пятницу, 22 января, в так называемой "трубе" - подземном переходе на Майдане Независимости — обрушился потолок.Читайте такжеВ Харькове строительный кран обрушился на вагончик с рабочими: фото последствий ЧП

Об этом в своем Telegram-канале сообщает "Киев сейчас" и публикует соответствующие фото.

По информации паблика, чудом никто не пострадал.

Почему так произошло, в данный момент неизвестно. Информация уточняется.

Переход пока закрыли. На месте работают ремонтники. Причины падения потолка устанавливают.

Как пишет Telegram-канал КГГА, один из входов в переход на Майдане Незалежности временно закрыт.

Также в КГГА добавили, что капитальный ремонт этого перехода осуществляли еще в 2002 году.

"Подвесной потолок обустраивали к Евро-2012 за средства инвесторов. Работы выполняла частная подрядная организация", - добавили в горгосадминистрации.

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Автор: Ольга Робейко