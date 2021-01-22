В пятницу, 22 января, в так называемой "трубе" - подземном переходе на Майдане Независимости — обрушился потолок.Читайте такжеВ Харькове строительный кран обрушился на вагончик с рабочими: фото последствий ЧП
Об этом в своем Telegram-канале сообщает "Киев сейчас" и публикует соответствующие фото.
По информации паблика, чудом никто не пострадал.
Почему так произошло, в данный момент неизвестно. Информация уточняется.
Переход пока закрыли. На месте работают ремонтники. Причины падения потолка устанавливают.
Как пишет Telegram-канал КГГА, один из входов в переход на Майдане Незалежности временно закрыт.
Также в КГГА добавили, что капитальный ремонт этого перехода осуществляли еще в 2002 году.
"Подвесной потолок обустраивали к Евро-2012 за средства инвесторов. Работы выполняла частная подрядная организация", - добавили в горгосадминистрации.
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