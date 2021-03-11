Пешеходам для прохода оставили небольшую часть ступенек, которая пока выглядит безопасной.

В Киеве начали разрушаться ступеньки в подземном переходе под проспектом Степана Бандеры. Однако коммунальщики не спешат ремонтировать их.

Соответствующие фото появились на странице "Типичный Киев" в Facebook.

Как пишут очевидцы, проблема существует давно, однако ее пока не решают. Аварийное место лишь оградили ограничительным забором.

"Несколько дней назад вообще оставили один ряд, чтобы ходить, потому что тот, что рядом, провалился. А последний раз когда проходил, то мне показалось, что под следующим человеком лестница тоже провалится. Зачем ремонтировать, если можно только сделать вид", - пишет автор публикации.

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Автор: Юрий Годован