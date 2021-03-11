Так выглядит переход на проспекте Бандеры / Фото: Александр Борцов

В Киеве начали разрушаться ступеньки в подземном переходе под проспектом Степана Бандеры. Однако коммунальщики не спешат ремонтировать их.

Соответствующие фото появились на странице "Типичный Киев" в Facebook.

Как пишут очевидцы, проблема существует давно, однако ее пока не решают. Аварийное место лишь оградили ограничительным забором.

Фото: Александр Борцов

"Несколько дней назад вообще оставили один ряд, чтобы ходить, потому что тот, что рядом, провалился. А последний раз когда проходил, то мне показалось, что под следующим человеком лестница тоже провалится. Зачем ремонтировать, если можно только сделать вид", - пишет автор публикации.

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Автор: Юрий Годован