В Киеве начали разрушаться ступеньки в подземном переходе под проспектом Степана Бандеры. Однако коммунальщики не спешат ремонтировать их.
Соответствующие фото появились на странице "Типичный Киев" в Facebook.
Как пишут очевидцы, проблема существует давно, однако ее пока не решают. Аварийное место лишь оградили ограничительным забором.
"Несколько дней назад вообще оставили один ряд, чтобы ходить, потому что тот, что рядом, провалился. А последний раз когда проходил, то мне показалось, что под следующим человеком лестница тоже провалится. Зачем ремонтировать, если можно только сделать вид", - пишет автор публикации.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- В переходе на Майдане Независимости обвалился потолок (фоторепортаж, видео)
- "Киевский портал в ад": подземный переход в столице зрелищно залило кипятком из теплосети
- В Киеве лед с крыши прогнула автомобиль (видео)
- "GTA в Киеве": вооруженный мужчина угнал автомобиль и убежал (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram