На днях в центре столицы произошло ЧП в подземном переходе на Майдане Незалежности.

В Киеве в аварийном состоянии находятся некоторые подземные переходы, в том числе в центральной части города.

Соответствующие фото появились в Facebook. На снимках изображен подземный переход на столичном Подоле - старинном районе, популярном у туристов. Судя по кадрам, он находится в ужасном состоянии и может в любое время начать разрушаться.

"Жду, когда подвесной потолок упадет на Контрактовой площади", - написал автор фото, отметив в публикации Департамент транспортной инфраструктуры столичной горгосадминистрации.

Что было раньше

В пятницу, 22 января, в так называемой "трубе" - подземном переходе на Майдане Независимости - обвалился потолок. Из-за этого один из входов в переход был временно закрыт.

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Автор: УНИАН