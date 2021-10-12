Сам школьник утверждает, что его никто не принуждал к интиму и все было "по согласию".

В США арестовали беременную учительницу. 41-летнюю женщину обвиняют в изнасиловании 15-летнего мальчика, однако сам школьник сообщил полиции, что к сексуальным отношениям его никто не принуждал.

Об этом сообщило издание Daily Record.

Так, полиция города Майами, штата Флорида, арестовала беременную учительницу Хейли Калви. 41-летняя женщина, считают правоохранители, изнасиловала подростка. Помимо сексуальных отношений с 15-летним мальчиком, учительницу подозревают в совершении еще одного преступления.

По данным полиции, женщина хранила оружие на территории школы. Мальчик, который вступал с учительницей в интимную связь, не захотел помогать правоохранителям. Подросток утверждает, что он занимался сексом со взрослой женщиной по своей воле.

Читайте такжеВ Ривненской области учитель присылал девочке обнаженные фото - он получил условный срокПредставитель полиции Рей Вальдес отметил, что слова мальчика мало что значат. Все дело в том, что в соответствии с законодательством Флориды несовершеннолетние не могут дать согласие на секс. Помимо этого, правоохранители не планируют выяснять, кто является отцом ребенка, которого ждет учительница.

В ходе следствия полиция опросила других учеников школы. После этого стало известно, что школьник, у которого был секс с учительницей, хранил в своем телефоне видео с записью интима со взрослой женщиной.

Сейчас учительница находится под арестом. Она может выйти на свободу под залог в размере 19 тысяч долларов, однако после решения суда ее судьба может измениться.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в России учитель практиковал БДСМ после уроков и "спалился" в соцсетях.

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Автор: Виолетта Орлова