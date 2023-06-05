Подозреваемого задержали, его ранее уже судили за убийство, отметили правоохранители.

В субботу, 3 июня, в киевском парке "Киото" (находится в Деснянском районе) прохожие нашли мертвым 48-летнего местного жителя, у него была травма головы.

Правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления, им оказался уроженец Винницкой области, 1991 года рождения, которого ранее судили за убийство, сообщило Главное управление Национальной полиции в городе Киев.

По сведениям правоохранителей, в выходной злоумышленник ударил киевлянина металлической палкой, чтобы ограбить, а потом забрал его сумку и сбежал. Пострадавший скончался на месте преступления от полученной травмы.

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Начато производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Подозреваемому грозит от 7 до 15 лет заключения.

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Вечером 3 июня стало известно, что недалеко от Киева - возле города Бровары, молодая девушка неожиданно вышла на рельсы железной дороги, по которым ехал поезд.

Машинист поезда экстренно затормозил, но не успел остановить подвижной состав вовремя. Девушка погибла от полученных травм на месте. Правоохранители отметили, что погибшей было 19 лет.

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