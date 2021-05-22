За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы.

В Киеве сообщено о подозрении мужчине, который выбросил из окна седьмого этажа кошку и четырех котят.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

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Прибывшие на место правоохранители установили квартиру, дверь которой открыл 42-летний мужчина. Он пояснил, что, будучи навеселе, решил поиграть с животными. Во время игры взрослая кошка поцарапала ему руку, поэтому он выбросил ее и четырех котят из окна седьмого этажа.

В результате падения четверо животных погибли, один котенок - на лечении в ветеринарной больнице. Мужчине сообщено о подозрении в открытии уголовного производства по ч. 3 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

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Автор: Светлана Закелова