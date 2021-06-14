Правоохранители разыскали злоумышленника.

В Киеве мужчина украл на автозаправке бутылку вина и мультитул, потому что "хотел есть".

Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook.

Инцидент произошел на АЗС на улице Луговой. Работница заправки сообщила в полиции о краже, описав вора и госномер машины. Впоследствии авто остановили, злоумышленника задержали. Оказалось, что за рулем был не он, а другой человек.

"31-летний ранее неоднократно судим. Говорит, что хотел продать инструмент и купить поесть, а вино - просто выпить. Такая себе "блатная романтика" должна быть, но не получилось", - говорится в сообщении.

Ранее в столичной маршрутке поймали "на горячем" карманника, жертвой которого стал один из пассажиров. Второму злоумышленнику удалось скрыться до прибытия на место правоохранителей, первого же задержали очевидцы сразу после совершения преступления.

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Автор: Юрий Годован