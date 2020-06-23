В Киеве мужчина три дня пролежал за магазином из-за травмы позвоночника

Гражданин, который обратился к полицейским, указал, что слышал крики о помощи вблизи гаражного кооператива на улице Семьи Сосниных.

В Киеве мужчина три дня пролежал за гаражами из-за травмы позвоночника.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

Во вторник, 23 июня, около 05:00 на улице Жолудева к автопатрулю обратился мужчина, который сообщил, что третий день подряд якобы слышит слабые крики о помощи. Гражданин указал, что слышал эти звуки вблизи гаражного кооператива на улице Семьи Сосниных.

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Патрульные обследовали территорию вблизи указанного места. В зарослях кустарников, на заднем дворе магазина, инспекторы нашли раздетого мужчину. Тот лежал на земле и просил о помощи.

Копы вызвали бригаду скорой медицинской помощи. 32-летний мужчина не смог объяснить, как оказался в таком положении. Гражданин жаловался на боль в позвоночнике, через которую не мог шевелить ногами. Врачи госпитализировали гражданина в медицинское учреждение с подозрением на травму позвоночника.

Как сообщал УНИАН, на улице Гарматной в Киеве (Соломенский район) прохожая девушка получила травму из-за падения дерева.

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