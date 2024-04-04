Он объясняет это тем, что все не хотят доводить до какого-то реального наказания военного, потому что это же по-разному может трактоваться.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, сколько было историй, когда ему нужно было выяснять с ТЦК громкие случаи.

"Более тысячи в 2023-м. В этом году - уже более 300 подобных случаев. Это, скажем так, кейсы, в которых надо разбираться. Обращений гораздо больше... Меня информируют, что открыто дисциплинарное производство, что на кого-то наложили административное взыскание. Но я не вижу, даже по максимально позорным случаям, реального наказания", - сказал он в интервью "Суспільному".

Он объясняет это тем, что все не хотят доводить до какого-то реального наказания военного, потому что это же по-разному может трактоваться.

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"По мнению многих, будет так, что он - герой, задерживал уклонистов. А по мнению другой части Украины, он будет человеком, который нарушил права гражданина", - сказал Лубинец.

Омбудсман убежден, что мы не можем даже представить, что чувствуют военные на передовой.

"Это чрезвычайно сложно. Но это не значит, что другие не воюют. Надо давать юридическую оценку человеку, который отказывается от конституционной обязанности защищать государство. Но это не значит, что после задержания его можно бить, еще и снимать это. Установление виновности происходит на заседаниях суда. За всеми такими случаями наблюдают наши международные партнеры. Которые потом решают, оказывать Украине помощь или нет. Приближать ли Украину к вступлению в ЕС или нет", - добавил он.

По его мнению, должны существовать параллельные системы призыва и вербовки.

"С одной стороны, предоставьте возможность гражданину выбрать подразделение, военную профессию. С другой - должны ли все же проводиться следующие мобилизационные шаги? Наверное. Я вообще считаю, многое из предложенного в законопроекте можно было сделать постановлениями правительства. Законопроект должен был всех объединить. Но почему-то он стал камнем раздора. Кто-то за него, кто-то категорически против, но все его обсуждают", - заявил Лубинец.

Нарушение закона сотрудниками ТЦК

В августе мобилизованный из Одесской области умер в первый день службы. В социальных сетях местные жители сообщили, что умер 29-летний Борис Глушак, который имел инвалидность с детства. Люди обвиняют в смерти мужчины военкомат и врачей "оптимизированной ВВК", которые за 20 минут "обследовали" Глушака и признали годным к службе.

Гуляющие по интернету видео, где украинских мужчин хватают на улице для мобилизации, - единичные инциденты. Масштаб явления целенаправленно преувеличивают российские "тролли", заявил изданию The Times источник в СБУ.

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