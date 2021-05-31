Ребенок находится в шоковом состоянии.

В Кривом Роге накануне вечером в квартире в спальном районе обнаружили тело женщины, которая совершила суицид.

Об этом пишет "Первый городской".

Установлено, что тело женщины в петле обнаружила ее несовершеннолетняя дочь. Всего у нее двое детей - девочки 13 и около трех лет.

По предварительной информации, перед смертью женщина поссорилась с мужем, и попросила старшую дочь погулять с младшей на улице. После возвращения девочка пошла мыть руки и обнаружила в ванной мать, повешенную на поясе от халата.

В настоящее время ребенок находится в шоковом состоянии. Причины поступка ее матери пока не установлены.

На место прибыли полицейские.

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Автор: Юрий Годован