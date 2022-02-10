Ему грозит до десяти лет тюремного заключения.

В Киеве полицейские задержали мужчину, который пытался поджечь автомобиль Skoda. Заказ на поджог он получил через Telegram.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киева.

Мужчину задержали на улице Чистяковской, когда он облил машину горючим. Оказалось, что он получил заказ на поджог авто за денежное вознаграждение через Telegram-канал. Горючее он купил на автозаправке.

С места происшествия полицейские изъяли канистру с остатками жидкости и зажигалку. Также у злоумышленника забрали телефон и одежду, в которой он был во время совершения преступления. Автомобиль поместили на парковочную площадку, его владельца разыскивают.

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Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога.

Мужчине готовится сообщение о подозрении в совершении преступления и ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала в Киеве мужчину, который готовил теракт в столице и собирал данные об украинских военнослужащих из приграничных районов.

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