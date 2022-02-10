На украинской станции "Академик Вернадский" установлен новый температурный рекорд.

На этой неделе на украинской станции "Академик Вернадский" установлен новый температурный рекорд. Температура поднялась до +12,7°.

Об этом в Facebook сообщает Национальный антарктический научный центр.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1985 году, когда температура поднялась до +11,7°. Как сообщается, в то же время аномальные температуры были отмечены и на других антарктических станциях на острове Кинг Джордж, который расположен севернее "Вернадского".

"Такие температурные рекорды настораживают, ведь они являются одним из свидетельств изменения климата", - сообщают ученые.

Как отмечается, ученые связывают такое резкое потепление с явлением "атмосферной реки", усиленным эффектом "горного фена".

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Атмосферная река - это узкая полоса с высокой концентрацией атмосферной влаги, которая быстро перенесла теплые массы воздуха и влаги из тропиков в Антарктиду.

Эффект "горного фена" - это сильный теплый ветер с гор. Причиной развития этого эффекта является образование осадков над горами, от чего воздух теряет влагу и нагревается.

"Поскольку в результате усиления глобального потепления ожидается увеличение количества осадков в полярных районах, то и интенсивность фенов в дальнейшем будет усиливаться", - отметили ученые.

Напомним, в декабре 2021 года на станции "Академик Вернадский" уровень снежного покрова побил 20-летние рекорды. Несмотря на начало антарктического лета, там фиксировали мощные метели.

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