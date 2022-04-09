Он получал оплату за товар, которого не существовало.

В Киеве мужчина, который содержится в следственном изоляторе, обманул более 100 волонтеров.

Об этом сообщают в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Мужчина содержится в Киевском СИЗО по подозрению в изготовлении, хранении, пересылке и сбыте поддельной валюты.

По данным следствия, в первый день полномасштабного вторжения России Украины он создал Telegram-канал для якобы реализации товаров, предназначенных военным.

Мужчина предлагал приобрести бронежилеты, шлемы, разгрузки, формы, рукавицы, коллиматорные прицелы, спальные мешки и тому подобное. Таким образом он обманул более 100 волонтеров на сумму более 1,3 млн грн.

Во время обыска у него изъяли вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность (ч. 3 ст. 190 УК Украины). Ему сообщили о подозрении, продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что на Житомирщине мошенник потратил 60 тысяч гривен волонтерской помощи на развлечения.

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