В Киеве мужчина, который содержится в следственном изоляторе, обманул более 100 волонтеров.
Об этом сообщают в пресс-службе Офиса генерального прокурора.
Мужчина содержится в Киевском СИЗО по подозрению в изготовлении, хранении, пересылке и сбыте поддельной валюты.
По данным следствия, в первый день полномасштабного вторжения России Украины он создал Telegram-канал для якобы реализации товаров, предназначенных военным.
Мужчина предлагал приобрести бронежилеты, шлемы, разгрузки, формы, рукавицы, коллиматорные прицелы, спальные мешки и тому подобное. Таким образом он обманул более 100 волонтеров на сумму более 1,3 млн грн.
Во время обыска у него изъяли вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность (ч. 3 ст. 190 УК Украины). Ему сообщили о подозрении, продолжаются следственные действия.
Ранее сообщалось, что на Житомирщине мошенник потратил 60 тысяч гривен волонтерской помощи на развлечения.