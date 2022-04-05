Национальный банк Украины ослабил и уточнил ряд ограничений на операции в иностранной валюте, в частности, расширив список трансграничных переводов для волонтеров.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
"Учитывая запросы банков и волонтеров, физическим лицам разрешено переводить иностранную валюту для покупки ряда товаров за границей в пределах ежемесячного лимита 400 тыс. грн (в эквиваленте по официальному курсу НБУ). К таким товарам относятся бронежилеты, каски, шлемы, военная и тактическая форма, военная и тактическая обувь, защитная одежда, оптические приборы для слежения, беспилотные летательные аппараты, спальные мешки, карематы и средства для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Также для предотвращения вывода капитала за границу и недопущения возникновения макроэкономических дисбалансов временно сокращены предельные сроки расчетов по экспортно-импортным операциям с 365 до 90 календарных дней.
Кроме того, с целью соблюдения условий выполнения международных договоров предоставлена возможность осуществлять перевод иностранной валюты для выплаты пенсий гражданам Украины, выехавшим на постоянное место жительства за границу, кроме переводов в Россию и Беларусь.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- Ущерб инфраструктуре Украины от войны в стране по состоянию на 1 апреля 2022 года KSE Institute оценил в $68,2 млрд, или почти в 2 трлн грн.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что потери государственного бюджета Украины из-за войны с Россией составляют около 2 миллиардов гривен в день.
- По официальным данным ювенальных прокуроров по состоянию на утро 5 апреля 2022 года, 165 детей погибли и 266 получили ранения разной степени тяжести.
- По подсчетам "Укравтодора", по состоянию на 3 апреля всего в Украине из-за войны было разрушено 23 тыс. км дорог из 170 тысяч (13%). Также разрушены 273 моста. Общая сумма ущерба, причиненного инфраструктуре, - 874 млрд грн.