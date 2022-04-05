Регулятор также предоставил возможность осуществлять перевод иностранной валюты для выплаты пенсий гражданам Украины, выехавшим на постоянное место жительства за границу.

Национальный банк Украины ослабил и уточнил ряд ограничений на операции в иностранной валюте, в частности, расширив список трансграничных переводов для волонтеров.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Учитывая запросы банков и волонтеров, физическим лицам разрешено переводить иностранную валюту для покупки ряда товаров за границей в пределах ежемесячного лимита 400 тыс. грн (в эквиваленте по официальному курсу НБУ). К таким товарам относятся бронежилеты, каски, шлемы, военная и тактическая форма, военная и тактическая обувь, защитная одежда, оптические приборы для слежения, беспилотные летательные аппараты, спальные мешки, карематы и средства для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Также для предотвращения вывода капитала за границу и недопущения возникновения макроэкономических дисбалансов временно сокращены предельные сроки расчетов по экспортно-импортным операциям с 365 до 90 календарных дней.

Кроме того, с целью соблюдения условий выполнения международных договоров предоставлена ​​возможность осуществлять перевод иностранной валюты для выплаты пенсий гражданам Украины, выехавшим на постоянное место жительства за границу, кроме переводов в Россию и Беларусь.

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