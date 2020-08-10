В Киеве мошенники прибрали к рукам помещение полиции
В Киеве мошенники подделали документы и присвоили помещения, переданные городом в пользование полиции.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, речь идет о нежилых помещениях в Дарницком районе Киева площадью почти 90 кв. м и стоимостью более 3 млн грн.
Так, при осуществлении процессуального руководства в уголовном производстве местная прокуратура установила, что злоумышленники, подделав свидетельство о праве собственности, незаконно завладели коммунальным имуществом, находящимся в пользовании Дарницкого управления полиции ГУ НП в г. Киеве для размещения комнаты участковых инспекторов.
"С целью восстановления нарушенных прав территориальной громады местной прокуратурой заявлено исковое заявление о признании недействительными сделок и отмене государственной регистрации прав собственности на это имущество", - говорится в сообщении.
В рамках уголовного производства на помещения, которые стали объектом преступных посягательств, наложен арест. Устанавливаются причастные к совершению преступления лица.
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