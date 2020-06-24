На Киевщине гендиректор заповедника украл 17 миллионов гривен при покупке ненужного админздания - СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила противоправную схему растраты указанных бюджетных средств, директору и двум его сообщникам огласили подозрение.

Служба безопасности Украины разоблачила противоправную схему растраты почти 17 млн грн бюджетных средств, организованной группой должностных лиц историко-этнографического заповедника, подведомственного прежнему Министерству культуры.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В 2018 году генеральный директор заведения и двое его сообщников приобрели фактически ненужное административное здание в Переяславе в Киевской области.

Стоимость имущества составила 2,5 млн грн, однако чиновники приобрели его за более 19 млн. Для этого злоумышленники подделали документы, в частности отчеты об оценке имущества, а разницу в стоимости присвоили.

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Сейчас всем трем фигурантам объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 о присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; ч. 1, 2, 4 ст. 358 о подделке документов, печатей, штампов и бланков, сбыта или использования поддельных документов, печатей, штампов; ч. 1 ст. 366 о служебном подлоге Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование, добавили в СБУ.

Как сообщал ранее УНИАН, в Одесской области чиновники украли 11 миллионов гривен на строительстве казарм для армии.

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