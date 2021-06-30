На месте аварии работают правоохранители / скриншот из видео
В Киеве вечером 30 июня на улице Курнатовского маршрутка врезалась в столб.
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Дорожно-транспортное происшествие случилось при участии маршрутки №476. В результате инцидента пострадали несколько пассажиров, их осматривают медики.
На месте аварии работают правоохранители.
Причины аварии будут устанавливать сотрудники полиции.
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