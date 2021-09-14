Грубое нарушение ПДД зафиксировали на улице Привокзальной.

В Киеве очередной водитель маршрутного такси отметился грубым нарушением правил дорожного движения.

Соответствующее видео появилось накануне вечером на странице "Оперативный" в Facebook.

На нем видно, как маршрутчик упорно пытается проехать по встречной полосе, не обращая внимания на другой транспорт. Помехой ему не стал даже мусоровоз, двигавшийся навстречу. Второму в итоге пришлось объезжать ставшую на его пути маршрутку.

"Упрямый маршрутчик выборол у мусоровоза право продолжать движение по встречке. Молодец, упрямый. А чего нет? Наказание ведь отсутствует", - пишет очевидец инцидента, происшедшего на улице Привокзальной в Дарницком районе столицы.

Примечательно, что примеру маршрутчика последовали другие водители - за ним образовалась очередь из машин, двигающихся по полосе встречного движения.

Такой поступок вызвал возмущение в комментариях к видео. Кто-то обратил внимание, что пассажиры, вероятно, не возражали такой манере езды водителя, автор другого комментария вовсе предложил забрать лицензию на перевозки у маршрутчика.

Ранее в Киеве водитель BMW решил не дожидаться очереди в пробке, пересек двойную сплошную и продолжил движение по встречной полосе. Его "примеру" последовал второй водитель, совершив аналогичное нарушение ПДД.

В другом случае водитель Lexus нарушила ПДД и сбежала от полиции: инцидент сняла на видео ее подруга.

Автор: Юрий Годован