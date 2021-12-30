Причина пожара устанавливается, жертв и пострадавших нет.

Во время пожара в доме на столичной Оболони спасены женщина, кошка и собака.

Об этом говорится на официальном сайте ГУ ГСЧС в городе Киеве.

Пожар произошел в 9-этажном жилом доме на ул. Кондратюка, 4а, что в Оболонском районе. По прибытию спасатели установили, что возгорание произошло в одной из квартир на втором этаже.

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Во время тушения пожара бойцы спасли женщину из квартиры, где произошел пожар. Пожарные вывели ее на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи. Также в ходе ликвидации пожара из квартиры спасли собаку и кота.

Пожар ликвидирован. Его причина устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, ранее во Львове в результате пожара в квартире в результате взрыва погибли три человека. Пожар возник в квартире на первом этаже. Во время проведения разведки задымленной квартиры были обнаружены тела трех погибших лиц.

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